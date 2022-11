Zweite Chance für Bewerber Was Sie bei Fehlern im Vorstellungsgespräch tun sollten

Etwa jeder zehnte der befragten Manager gab an, jemanden durchfallen zu lassen, der zu spät zum Gespräch erscheint oder das Mobiltelefon nicht ausgeschaltet hat. Für bestmögliche Pünktlichkeit empfiehlt Pieles, den Weg im Voraus abzufahren, aktuelle Verkehrsinformationen im Auge zu behalten und einen Puffer einzuplanen. Sollte sich dennoch eine Verspätung abzeichnen, sollte der Gesprächspartner so früh wie möglich darüber informiert werden. Der Experte rät zu einer Checkliste mit den wichtigsten Punkten für den Termin. „Diese fungiert wie eine Art Sicherheitsnetz und kann vor dem Gespräch vor Ort noch einmal überflogen werden, um festzustellen, ob man an alles gedacht hat.“