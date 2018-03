Das gelingt aber nicht immer, oder?

Dieser Aspekt tritt tatsächlich in den Hintergrund. In vielen Jobs geht es heute hauptsächlich darum, dass das Unternehmen entweder überlebt oder weiterwächst. Im Grunde also um Profit. Denken wir beispielsweise an Pflegekräfte: Wer sich für diesen Beruf entscheidet, möchte Kranken beistehen. Wenn es durch die Rationalisierung und die Einsparungen, die fast alle Kliniken erleben, primär darum geht, dass immer mehr Patienten in kürzerer Zeit behandelt werden, dann geht der ursprüngliche Sinn des Pflegens unter und die Arbeitenden empfinden ihre Arbeit sinnlos.