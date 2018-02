Entscheidungsmacher 2018 So entscheiden deutsche Manager

Denn klar ist auch: Manchmal fehlt die Zeit, nochmal in Ruhe über eine Entscheidung nachzudenken. Etwa wenn in einem wichtigen Markt eine politische Krise ausbricht oder der Konkurrent hinter den Kulissen an einem Übernahmeangebot arbeitet. „Es gibt Situationen, in denen Manager sich einfach schnell entscheiden müssen“, sagt Angelika Huber-Strasser, Bereichsleiterin Corporate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. „Dafür braucht es Unsicherheitskompetenz.“