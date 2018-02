Ist es heute schwieriger Entscheidungen zu treffen als noch vor 20 Jahren?

Jede Zeit ist anders. Das Veränderungstempo ist deutlich höher, die Welt ist viel globaler ausgerichtet, die Digitalisierung hat neue Geschäftsmodelle entstehen lassen und stellt andere Geschäfte in Frage. Verantwortungsbewusst und nachhaltig operiert ein Unternehmen nach meiner Erfahrung, wenn es ihm gelingt, gleichzeitig zu den Kunden, den Aktionären, den Mitarbeitern und der Gesellschaft - also dem Umfeld, in dem wir leben und arbeiten - wechselseitig loyale Beziehungen zu pflegen.