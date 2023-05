2500 Euro pro Tag Chef auf Zeit – das sind die Aufgaben eines Interim Managers

Derzeit sind besonders Finanzexperten gefragt, stellt Elias fest. Der Grund: Unternehmen müssen auf die Herausforderungen durch gestörte Lieferketten, kranke Mitarbeiter und fehlende Fachkräfte reagieren und Prozesse umorganisieren oder Kosten neu kalkulieren. Als Beispiele für Sonderprojekte zählt die Vermittlerin auf: „SAP-Einführung, Gründung eines Auslandsstandortes oder Umstellung der Finanzbuchhaltung auf einen internationalen Buchhaltungsstandard.“ Leider würden die externen Helfer hier aber oft erst gerufen, wenn sich das Projekt bereits in akuter Schieflage befinde.



In so einer Situation sind starke Nerven und viel Erfahrung gefragt. Da wundert es nicht, dass der typische Interim Manager älter ist. Früher dominierte die Generation Ü60 die Branche. Diese Karriere als Freelancer war nicht selten eine Übergangslösung bis zur Rente, etwa nach einer Kündigung oder um die Einnahmen als Frührentner aufzubessern. „Das hat sich mittlerweile deutlich gewandelt“, beobachtet Marei Strack. Das Durchschnittsalter sei in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Außerdem falle die Entscheidung für die Selbstständigkeit heute in den meisten Fällen aus freien Stücken. In der Pandemie hätten viele die neuen Freiheiten zu schätzen gelernt.