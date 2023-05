2500 Euro pro Tag Chef auf Zeit – das sind die Aufgaben eines Interim Managers

So koste ein Interim Manager den Auftraggeber keine Sozialversicherung und bekomme keinen bezahlten Urlaub. In der Regel gebe es auch keine Kündigungsfrist und wenn ja, falle die sehr kurz aus. Auch festangestellte Führungskräfte könnten Unternehmen bis zu 1300 Euro am Tag kosten, wenn alle Kosten berücksichtigt würden, rechnet Elias vor. Am Ende lohnt sich ihrer Ansicht nach diese oft „überlebenswichtige“ Investition für die Auftraggeber: „Ein Interim Manager muss immer ein Mehrfaches des investierten Tagessatzes wieder einspielen.“