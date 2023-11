Aachener Traditionsfirma Lambertz: Vom Sanierungsfall zum Supermarkt-Liebling

Bei seinem Einstieg ist Bühlbecker klar, dass er das Unternehmen neu aufstellen muss. Weg von den Liebhabern, hin zum Massenpublikum. Das heißt vor allem: hinein in die Supermärkte. Deren Einkäufer sind anfangs nicht davon überzeugt, in den Regalen Platz zu machen für die leicht angestaubten und teuren Süßwaren aus Aachen. Also fährt Bühlbecker persönlich zu den Supermarktketten und fragt nach, was er verändern soll. Die Antworten sind deutlich: andere Verpackungen, andere Produkte, vernünftige Preisklassen. Eine anspruchsvolle Aufgabe für Bühlbecker. „Es ist sehr schwer, wenn man wenig in der Hand hat und muss trotzdem ein Unternehmen drehen.“