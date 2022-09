Abmahnindustrie „Die meisten Unternehmen wehren sich“

Wie können sich betroffene Unternehmen verteidigen?

Jeder Datenschutzfall ist anders und jedes Unternehmen hat andere Maßnahmen getroffen, um die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Von außen betrachtet mögen die Fälle alle gleich aussehen, aber in der Praxis sind die Verteidigungslinien dann doch sehr unterschiedlich – und eben oft erfolgreich. Es gibt deshalb auch genug Fälle, in denen Abmahnanwälte keinen Schadensersatz zugesprochen bekommen vom Gericht. Etwa wenn Unternehmen zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Daten eingebaut haben und selbst Schriftarten oder Applikationen wie Emojis auf ihren eigenen Servern vorhalten.



