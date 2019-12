Abwerbeverbote „Es besteht kein Bewusstsein, dass man hier einen Fehler begeht“

Im Silicon Valley hatten sich Apple, Google und vier weitere Arbeitgeber heimlich abgesprochen, sich nicht die begehrten IT-Fachleute gegenseitig wegzunehmen und die Löhne hochzutreiben. Als das herauskam gab es eine Sammelklage, die Firmen mussten zur Strafe 415 Millionen Dollar an 64.000 Angestellte zahlen. Wer sind hierzulande am häufigsten die Leidtragenden solcher heimlicher Absprachen?

Es sind Mitarbeiter, die ein ganz spezifisches Fachwissen haben und lokal verankert sind. Dazu gehören sowohl Führungskräfte in der IT, aber auch im Vertrieb und ganz oft solche mit raren Kombinationen von spezifischem Führungs- und Fachwissen.