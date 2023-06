Achtung, irrer Chef! Elon Musks Twitter-Eskapaden schaden auch Tesla

„Die negativen Schlagzeilen über Elon Musk, auch wenn sie sich nicht unbedingt auf Tesla bezogen, sondern eher auf Twitter, waren dabei gewiss nicht gerade hilfreich“, sagt Falzon. In den offenen Textfeldern, in denen die Studenten und Studentinnen in den Fragebögen eigene Kommentare und Ergänzungen eintragen, sei kein Name so oft aufgetaucht wie der von Elon Musk.