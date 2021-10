Aixtron-Chef Felix Grawert „Unser rasantes Wachstum hat mit Chipmangel nichts zu tun“

Grawert hat entschlossen umgesteuert. Obwohl der Aixtron-Umsatz zwischen 2018 und 2020 stagnierte, stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) von 52 auf 58 Millionen Euro. Der Anteil der F&E-Mitarbeiter macht ein Drittel der Gesamtbelegschaft aus, die von gut 600 auf mehr als 700 Köpfe anwuchs.



In der Technologieentwicklung fokussiert sich Aixtron heute eindeutig auf die Weiterentwicklung von Anlagen für die metallorganische chemische Gasphasenabscheidung, im Fachjargon: MOCVD. 79 Prozent der F&E-Ausgaben fließen heute in diesen Bereich. Vor drei Jahren betrug der MOCVD-Anteil an den Forschungs- und Entwicklungsaufgaben noch 55 Prozent. Auf diesem Beschichtungsverfahren basiert das Wachstum kristalliner Strukturen für diverse Verbindungshalbleiterbauelemente, etwa für Laser, die die ultraschnelle Datenübertragung in Glasfasernetzwerken ermöglichen, für Mikro-LEDs, die die Brillanz von Displays etwa in Bahnhöfen erhöhen, für Spezial-LEDs, die unter anderem in Luftentkeimungsgeräten eingesetzt werden oder für Transistoren aus der Leistungselektronik, deren Effizienz für die E-Mobilität und ihre Infrastruktur wichtig ist.