Aleatorische Verfahren Beförderung per Zufall: Wir würfeln einen Chef

Einen Teil dieses Aufwands könnten sich die Unternehmen aber sparen, wie ein Forscherteam aus Deutschland und der Schweiz in einer aktuellen Studie argumentiert: Sie plädieren dafür, den Zufall über die Besetzung entscheiden zu lassen. Inspiriert wurden die Soziologen Katja Rost und Joel Berger und die Ökonomen Margit Osterloh und Thomas Ehrmann durch einen Blick in die Geschichtsbücher. So wurden im Basel des späten 17. Jahrhunderts wichtige Stellen in der Politik, in Gilden und an Universitäten durch Lotterien besetzt, um die Machtkonzentration auf einige wenige Familien zu vermeiden. Auch im antiken Griechenland wurden Politiker per Los bestimmt, ebenso wie in Venedig und Florenz, als diese Städte noch das Weltgeschehen prägten.