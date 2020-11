Altersdiskriminierung im Job? „Ältere Mitarbeiter agieren besonders loyal“

WirtschaftsWoche: Herr Wellhöner, was hat sie darauf gebracht, sich im Kampf um die Fachkräfte ausgerechnet auf Ältere zu setzen?

Jens Hauke Wellhöner: Die Verknappung an ausgebildeten Arbeitskräften durch den demografischen Wandel ist absolut spürbar – und sie wird in Deutschland zum Wettbewerbsnachteil. Dass die Politik den Mitarbeitern erlaubt mit Vorruhestandsmodellen immer früher in Rente zu gehen, macht die Sache nicht einfacher. Diesen Trend würden wir gerne umdrehen. Denn die Kompetenzen dieser Mitarbeiter fehlen uns.