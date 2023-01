Anleitung zur Trennung Die Crux mit der Kündigung – was Gründer und Führungskräfte alles falsch machen

Der Deutsche Startup-Verband will zwar nicht von einer allgemeinen Kündigungswelle sprechen. Die Zahlen der Beschäftigten und geplanter Neueinstellungen blieben stabil. Auszuschließen sei ein „Rückgang der Beschäftigungszahlen“ aber nicht. Wenn angestrebte Projekte, etwa eine Expansion in die USA, für die bereits Mitarbeiter eingestellt sind, wegen der angespannten Lage abgesagt werden müssen, sind Kündigungen unvermeidbar. Miriam Feyer hat erlebt, dass diese Mitarbeiter dann in manchen Fällen nach wenigen Wochen wieder gehen müssen. Sie berät für Speedinvest die Unternehmen im Portfolio, darunter die Versicherungsplattform Wefox und der Elektroscooter-Verleiher Tier. Feyer stellt fest, dass viele Jungunternehmer verunsichert sind und sie um Rat fragen. Sie wollen wissen, wann Kündigungen unausweichlich sind, wie man sie am besten umsetzt, was man wie und wann kommuniziert.



Auch in GoStudent ist Speedinvest investiert. Zu konkreten Firmen äußert Feyer sich zwar nicht, viele hätten aber ihre Planungen korrigiert, sagt sie. Was sind die konkreten Ziele für die kommenden 18 Monaten? Welche Mitarbeiter brauchen wir dafür wirklich?