Anspruchsvolle Generation Z Diese Grafiken zeigen die Machtübernahme der Generation Z am Arbeitsmarkt

Denn die Generation Z weiß um ihre Macht bei Jobverhandlungen. In einer groß angelegten Umfrage kommen das Jobportal Stepstone und das Handelsblatt Research Institute zu dem Ergebnis, dass den 20- bis 30-Jährigen im Vergleich zu älteren Erwerbstätigen die Machtverschiebung am bewusstesten ist. Durchschnittlich verorten die Befragten die Verhandlungsmacht nach wie vor auf Seiten der Firmen. Auf der Skala von minus zehn (volle Verhandlungsmacht bei Arbeitgebern) bis plus zehn (volle Verhandlungsmacht bei Arbeitnehmern) liegt dieser Durchschnittswert bei minus eins, obwohl Personaler und Recruiterinnen die tatsächliche Verhandlungsmacht längst bei Arbeitnehmern sehen.