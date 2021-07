Antworten auf Leserfragen „Was machen die Superreichen mit ihrem Geld?“

Was haben Gründerinnen und Gründer neulich an der Presse kritisiert?

Es gab ein Positionspapier des Beirats Junge Digitale Wirtschaft. Der Beirat berät das Wirtschaftsministerium. Darin haben sich Autoren darüber echauffiert, dass die Presse angeblich zu negativ über Börsengänge von Start-ups berichten würde. Viele Gründer haben sich davon aber distanziert.



Was machen die Superreichen mit ihrem Geld?

Es ist wirklich ganz auffällig, dass die Gründer, die zu Vermögen gekommen sind, weil ihre Start-ups gut laufen, ihr Geld nicht so sehr in Luxus investieren und zur Schau stellen, sondern in andere Start-ups investieren oder sich sozial engagieren.



