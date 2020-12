Apps für Führungskräfte: Der Coach für die Hosentasche

Das Wichtigste, was solche Apps leisten können – da sind sich die Experten einig – ist erlerntes Wissen in den Arbeitsalltag zu integrieren. Denn genau daran hapere es häufig. „Das ist ähnlich wie bei den Neujahrsvorsätzen“, resümiert TUM-Wissenschaftlerin Peus. Wenn Führungskräfte frisch von einem Workshop kämen, seien sie voller Tatendrang. „Aber nach ein paar Tagen verfallen sie in alte Muster. Apps können ihnen helfen, das Gelernte tatsächlich in ihren Alltag zu integrieren.“ Die App von Claudia Peus und ihren Kollegen heißt „Digital Coaching App EMMA“ und wird etwa von den Teilnehmern der Executive-MBA-Programme der TU München genutzt. Zwischen den Seminaren erhalten sie via App immer wieder Videos zu verschiedenen Lerninhalten, etwa wie reflektiere ich mein eigenes Verhalten oder wie motiviere ich meine Mitarbeiter. Außerdem versendet die App kleine Erinnerungen daran, dass sie etwa ihre Mitarbeiter doch mehr loben wollten. Verhaltensökonomen wie Nobelpreisträger Robert Thaler halten diese kleinen Anstupser für äußerst wirksam. Und auch eine Studie der International School of Management hat herausgefunden, dass Seminarteilnehmer, die im Anschluss eine App zur Unterstützung verwendeten, mit einer 30 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit das Gelernte in ihren Alltag übertrugen.