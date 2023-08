Arbeiten am Urlaubsort So viel Workation bieten deutsche Arbeitgeber an

Auch große Konzerne samt Produktion haben schon Workation-Programme geschnürt. Beim Autozulieferer Continental sind 40 Tage Workation im Jahr drin, bei BMW und Porsche sind es 20, bei Henkel und Siemens 30 Tage. Die Workation könnte in eben diesen Unternehmen eine Spaltung der Belegschaft befeuern. Denn wer am Band arbeitet, kann seine Arbeit nicht mal eben mit ins Ferienhaus nehmen. Und so richten sich die Workation-Angebote in vielen Firmen lediglich an eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern. Und zwar an jene, die prinzipiell dazu in der Lage sind, ins Homeoffice zu wechseln.