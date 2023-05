Arbeiten im Ausland „Ich finde das Wort Workation nicht passend“

Jan-Ole van Lengen zog es nach Mallorca. Vier Wochen arbeitet er aktuell von hier aus – und genießt die Routine in seinem Arbeitsalltag. „In Deutschland bin ich meist zwei Mal die Woche im Büro, mal bei Kunden, auf Tagungen und Events“, sagt er. Jetzt macht van Lengen morgens Sport, arbeitet in der Ferienwohnung und trinkt zwischendurch einen digitalen Kaffee mit den Kollegen in Hannover. Für die Zeit auf Mallorca habe er sich „bewusst Freiraum“ geschaffen: „Für zwei Projekte, die ich im Sommer leiten werde, kann ich von hier aus Meetings organisieren, Präsentationen bauen. Und wenn ich wieder in Deutschland bin, habe ich gleich am ersten Tag ein Meeting in Präsenz mit einem Projektteam“, sagt van Lengen.