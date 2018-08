Arbeiten in Squads Flink wie ein Start-up, mächtig wie ein Marktführer

Die Telekom-Teams organisieren sich wie bei Spotify unter anderem in Squads und Chaptern. Squads sind die kleinsten Einheiten. Hier arbeiten fachübergreifend Kollegen (bei Spotify meist weniger als acht) in weitgehend autarken Teams an einem klar umrissenen Aufgabenbereich. Bei Spotify wären das beispielsweise „Suche“ oder „Playlist Management“. Fachkollegen sind nicht mehr wie früher in Abteilungen gebunden, sondern werden Teil eines Chapters. „Die Chapter haben die Aufgabe, bei Mitarbeitern mit gleichen Fähigkeiten und Aufgaben – zum Beispiel Software-Entwickler – den Erfahrungsaustausch untereinander zu organisieren“, erklärt Kaselow. „Das Ziel ist, dass sie voneinander lernen und gegebenenfalls bestimmte gemeinsame Methoden oder Standards entwickeln. Das kann aber in unterschiedlichen Projekten anders gehandhabt werden.“