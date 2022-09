Arbeitgeber-Ranking Die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau

Herausgekommen ist neben dem Ranking, das der WirtschaftsWoche exklusiv zur Veröffentlichung vorliegt, auch ein Stimmungsbild der jungen Arbeitnehmer, deren Arbeitskraft dieser Tage besonders stark nachgefragt wird. „Die Befragten wollen erst einmal alles“, fällt Smetana auf. Flexibilität und eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben sind ihnen weiterhin sehr wichtig – nur das Gehalt schlägt noch stärker zu Buche. Der in der Pandemie so ausgeprägte Wunsch nach Sicherheit geht jedoch zurück. Karrierezentrierte Faktoren wie eine rasche Beförderung und Entwicklungschancen gewinnen wieder an Bedeutung. Den stärksten Anstieg macht Universum in den Feldern professionelle Weiterentwicklung und Vielfalt der Aufgaben aus. „Die Karriere steht wieder etwas mehr im Vordergrund“, sagt Smetana.