Arbeitsmodelle Wie hybrides Arbeiten gelingen kann

Angesichts der Tatsache, dass 60 Prozent der Besprechungen virtuell stattfinden, müssen Manager lernen, diese Veranstaltungen so zu gestalten, dass sie mehr bewirken als nur den Austausch von Informationen. Alle Unternehmen in unserer Stichprobe überprüften, wie sie ihre Vorgesetzten darin schulen können, Verbindungen und Kooperationen in hybriden Arbeitsumgebungen besser zu gestalten. Sie müssen auch die „Meeting-Inflation“ bekämpfen, eine häufige Beschwerde unter den Hunderten von Führungskräften, die wir während der Pandemie virtuell befragt haben, und ein erhebliches Risiko, wenn Technologie die Planung und Skalierung von Meetings so einfach macht. In hybriden Umgebungen ist es besonders wichtig, dass Besprechungen und andere online geplante Interaktionen die Arbeit genauso voranbringen wie persönliche Treffen.