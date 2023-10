Arbeitsunfälle – nicht nur bei Tesla Nur nach Anzeige achten Behörden auf Arbeitsschutz

Die Anschuldigungen des „Stern“ gegen Tesla und die Aufsichtsbehörden wiegen schwer: Die Gesundheit der Mitarbeiter würden dem unbedingten Willen zum Kostensparen geopfert. Fast täglich käme es zu Arbeitsunfällen in dem Vorzeigewerk in Grünheide in Brandenburg, 247 Mal kamen Rettungswagen in einem Jahr. Das seien dreimal so viele wie bei Audi, heißt es in dem Bericht. Von Stromschlägen, Verbrühungen, Salzsäure und abgetrennten Gliedmaßen ist die Rede.