Arbeitswelt mit und nach Corona „Lasst Flexibilität zu und vertraut euren Mitarbeitern!“

Ist das Konzept schon fertig?

Ja, wir sind bereits seit Ende vergangenen Jahres in der Umsetzung eines hybriden Arbeitsmodells für unsere mehr als 2000 Beschäftigen. Im Kern sieht das Modell so aus, dass wir den jeweiligen Teams die Entscheidung überlassen, wo und wie sie künftig zusammenarbeiten. Heißt, es gibt weder eine zentrale Ansage von oben, noch kann jeder Mitarbeiter individuell für sich selbst entscheiden. Stattdessen sollen die Teams einen gemeinsamen Weg für sich festlegen. Wir haben uns bewusst einen Zeitraum gesetzt, in dem wir das ausprobieren. In diesem Sommer fragen wir unsere Mitarbeitenden erneut und werden dann sehen, ob es passt und wo wir vielleicht nachjustieren müssen.



Welche unterschiedlichen Modelle gibt es?

Wir erfassen die Maßnahmen und Verabredungen nicht zentral, aber es lässt sich bereits ein klares Muster erkennen: Unsere Standorte werden in Zukunft viel stärker zu Stätten für Begegnung und Kollaboration. Sie werden zu Räumen, in denen sich Menschen austauschen und gemeinsam kreativ werden können. Viele Teams haben für sich „Teamtage“ festgelegt, an denen sie sich persönlich vor Ort treffen. Eines der Teams nennt das die „Lagerfeuertage“. Heißt: An diesem Tag, im konkreten Fall einmal im Monat, sitzen sie künftig am Lagerfeuer zusammen und nutzen die gemeinsame Zeit. Daneben gibt es Teams, die jede Woche am Dienstag und Mittwoch sogenannte „Kneipentage“ haben. Heißt: Man muss sich nicht aktiv verabreden, trifft aber in der Regel immer jemanden vor Ort – wie in einer guten Kneipe. Manche Teams entscheiden auch von Woche zu Woche, an welchem Tag sie sich vor Ort sehen – auch abhängig vom Speiseplan unseres Betriebsrestaurants. Und wieder andere Teams haben aufgrund der pandemischen Situation für sich beschlossen, auch die kommenden Monate rein virtuell zusammenzuarbeiten.