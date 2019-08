Arbeitszeit „Niemand kann sich acht Stunden konzentrieren“

Was Sie jetzt praktizieren, funktioniert in einem kleinen, sehr jungen Team. Glauben Sie, dass das Modell auch in einem gemeinsam alternden Team langfristig funktioniert – oder eben in anderen Unternehmen mit anderer Altersstruktur?

Grundsätzlich ja. Unabhängig vom Alter können mündige Menschen mit Teamfähigkeit so arbeiten. Es ist natürlich eine Herausforderung, wenn man 30 Jahre lang den gleichen Job macht. Aber das wird es in Zukunft nicht mehr geben, die Jobs ändern sich ständig. Deswegen denke ich schon, dass es eine Option für ältere Arbeitnehmer und auch für andere Branchen ist. Es gibt überall Möglichkeiten, Arbeit neu zu denken. Man muss sich nur trauen.