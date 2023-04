Arved Fuchs „Vor der Polarstation hat man uns an der Tür abgewiesen“

So viel Freiheit haben viele Kinder heute nicht mehr, da verfolgen die Eltern sogar den Standort per Smartphone.

Fuchs: Wir sind damals anders aufgewachsen als viele Kinder heute. Ich bin nie in einem Kindergarten gewesen, ich war auch nie ein besonders guter Schüler. Die Schule habe ich immer als Eingrenzung empfunden. Wir konnten unsere Flausen ausleben. Verbunden mit der Prämisse: Du kannst alles machen, aber Du musst es richtig machen. In der Kindheit ist mir in die Wiege gelegt worden: Man kann frei sein, aber man ist niemals frei von Verantwortung.