Assessment-Center: So funktioniert der Manager-TÜV

Dann beginnen die ersten Übungen. In Interviews sollen die Bewerber einige offene Fragen erklären können: Warum wollen sie den Job? Was treibt sie an? Wie ist die Persönlichkeit strukturiert? Welche Fähigkeiten bringt ein Kandidat für den neuen Job mit? All das wird in standardisierten Gesprächen geklärt. Man sollte sich zuvor also Zeit nehmen, um über sich selbst nachzudenken.