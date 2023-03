Auf ins Ausland? Von wegen Panikmache: Drei Grafiken zeigen die Gefahr der Deindustrialisierung

Alles gut also? Wohl kaum. Die Einschätzungen der Spitzenpolitiker passen nicht zu dem, was in vielen Industrieunternehmen derzeit passiert. Das ifo-Institut stellte erst vor wenigen Tagen aufgrund des Wandels zur E-Mobilität einen Verlust industrieller Strukturen in der Autoindustrie fest.



Eine Befragung der Unternehmensberatung Deloitte unter 120 Managerinnen und Managern, die in ihren Industrieunternehmen für die Lieferkette verantwortlich sind, zeigt nun, dass dahinter tatsächlich ein generelles Problem steckt. 52 Prozent der Unternehmen sehen demnach die Attraktivität des Standorts Deutschland in Gefahr. 45 Prozent schätzen die Gefahr der Deindustrialisierung in Deutschland als groß oder sehr groß ein.