Aufklären, Lasten abnehmen und verbünden Acht Tipps gegen den Karrierekiller Mental Load

Prävention



„Mental Load könnte zum Beispiel ein Modul in Nachwuchsprogrammen der Unternehmen sein“, schlägt Cammarata vor. Im besten Fall gäbe dies den angehenden Führungskräften Argumente für die Verhandlungen zu Hause an die Hand. „Wir müssen Frauen und Männer aufklären, was Mental Load ist und wie man das überhaupt in einer Partnerschaft organisiert. Es sind nicht nur die To-dos und wer sie erledigt. Entscheidend ist diese Nuance, wer daran denkt“, erläutert Cammarata.