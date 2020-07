Aufklären, Lasten abnehmen und verbünden Acht Tipps gegen den Karrierekiller Mental Load

Wenn Frauen über Mental Load klagen, gerät manchmal in Vergessenheit, dass auf der anderen Seite eine andere Last steht: die Last, der Ernährer zu sein – zumindest in Vollzeit-Teilzeit-Konstellationen. Der Financial Load ist das Pendant zum Mental Load. Eine Lösung kann sein, sich beides zu teilen. „Das übersehen viele in ihren Vorstellungen von Rollenverteilung“, so die Autorin. Geteilter Mental Load macht im Alltag entspannter, geteilter Financial Load gibt beiden Partnern mehr Spielraum im Job. Wenn etwas nicht passt, hat jeder die Freiheit, auch mal zu gehen und sich eine neue Stelle zu suchen. Der Partner oder die Partnerin kann es eine Zeit lang finanziell auffangen – und den Blick für andere Jobs und Arbeitgeber zu weiten, kann neue Karriereschritte bedeuten. „Wenn Paare sich zusammentun und ihre Loads teilen, können sie einen Hebel entwickeln, Unternehmen zu verändern“, hofft Cammarata.