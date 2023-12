Aus der Geschichte lernen Wie sich heutige Weltkonzerne früh angepasst haben um zu überleben

Krupp ist es wiederum, der die Familie Dresler schwer in Bedrängnis bringt, die damals das Sagen hat in der heutigen The Coatinc Company. Im 19. Jahrhundert hatte das Siegerland eine mächtigere Stahlindustrie als das Ruhrgebiet. Doch spätestens Ende des Ersten Weltkriegs ist es damit vorbei. Der Standort Siegen kann mit den riesigen Zechen und den immensen Kohlevorkommen von Krupp, Thyssen, Stinnes und Haniel nicht mithalten. Im Vergleich zum Pomp der Villa Hügel von Alfred Krupp aus den 1870er-Jahren „wirkt die zeitgleich erbaute Weiße Villa der Dreslers in Kreuztal wie eine Hundehütte“, heißt es in einer in diesem Jahr erschienenen Chronik über das älteste Familienunternehmen Deutschlands.