Ausfälle durch Omikron Wenn selbst eine Impfprämie kaum noch hilft

Anderswo ist die Lage noch weitaus schlimmer: In Großbritannien mussten Easyjet und British Airways in den vergangenen Tagen Hunderte Flüge absagen, weil zu viele Mitarbeiter in Quarantäne mussten. Solche Ausfälle erwartet die Branche in Deutschland nicht. Für den Optimismus sorgen vor allem die strengen deutschen Hygieneregeln an Bord und am Boden. Während es etwa in Großbritannien und auch den Benelux-Staaten trotz deutlich höherer Inzidenzen keine Maskenpflicht mehr gibt, müssen in deutschen Flugzeugen und Terminals alle Kunden und Mitarbeiter weiterhin eine FFP2-Maske tragen. In den kritischen Bereichen wie den Verkehrsleitstellen gilt zudem weiterhin die 3G-Regel. „Damit ist es deutlich weniger wahrscheinlich, dass sich Mitarbeiter bei ihren vielen oft engen Kundenkontakten anstecken und in Quarantäne müssen“, so ein Lufthansamanager.