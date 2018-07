Auswertung von Chef-Kalendern: CEOs verbringen drei Viertel ihrer Zeit mit Meetings

Top-Manager polarisieren. Und das nicht, obwohl so wenig über das Leben in den Vorstandsbüros bekannt ist – sondern gerade deswegen. In jeder Wissenslücke gedeihen Lügen und Halbwahrheiten. Niemand weiß so ganz genau, was ein Unternehmenslenker den ganzen Tag treibt. Wie viele Stunden ist er im Büro? Wie und mit wem kommuniziert er – und worüber?