Auszeichnung Das sind die Entscheidungsmacher:innen des Jahres 2021

Rundum glücklich sei sie dennoch nicht, sagte Di Donato. Denn sie hätte so gerne eine Glocke zum Börsendebüt geläutet, was ihr aufgrund der Pandemiebeschränkungen verwehrt blieb. Obwohl auch andere Börsenplätze heftig um das Unternehmen buhlten, habe sie sich für Frankfurt entschieden, weil Suse „eine deutsche DNA“ habe. Damit wolle sie ein Vorbild für andere Technologieunternehmen sein. Die Funktion strebt Di Donato auch persönlich an. Sie sehe sich als „Role Model“ für junge Frauen, die es in der männerdominierten Technologiebranche an die Spitze schaffen wollten. Dass mit Merck-Chefwissenschaftlerin Laura Matz und Katja Windt, Mitglied der Geschäftsführung der SMS Group, noch zwei weitere Frauen in der Kategorie nominiert waren, zeigt, dass sie nicht allein ist.