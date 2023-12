Autozulieferer Voltaira „Jetzt entwickeln die Chinesen die Technik selbst und brauchen die Deutschen nicht mehr“

WirtschaftsWoche: Herr Eichler, seit Ihrem Amtsantritt im Frühjahr 2020 hangeln Sie sich von Krise zu Krise. Gab es ein Element, das jede Krise bestimmt hat?

Ulrich Eichler: Logistik und Lieferketten sind in allen Krisen der absolute Schlüsselbereich. Sei es durch Covid, die Chip-, die Logistikkrise oder den Krieg in der Ukraine: Das Management dieser Versorgungsketten ist entscheidend. Die Idee, dort zu produzieren, wo es am billigsten ist, weil Schiffe immer fahren und Flugzeuge immer fliegen würden, ist gescheitert. Wer sich weiterhin nur auf China fokussiert, handelt sich in den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich große Probleme ein.