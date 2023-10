BabyOne-Chefin „Auf die Präsenzpflicht sind wir übrigens überhaupt nicht stolz“

WirtschaftsWoche: Frau Weber, Sie haben in einem LinkedIn-Beitrag eingestanden: Das Konzept „Work from anywhere“ ist fehlgeschlagen. Nun gilt bei Ihnen Präsenzpflicht an drei Tagen pro Woche.

Anna Weber: Es ist nicht so, dass Work from anywhere nicht geklappt hat – sondern unser Konzept, es in kompletter Freiheit anzubieten. Flexibilität ist uns weiter wichtig – deswegen bieten wir die 3:2 Regelung an und auch weiterhin vier Wochen Work from anywhere pro Jahr! Für uns hat nicht funktioniert, dass jeder Beschäftigte komplett frei entscheiden kann, wie er seine Arbeit organisiert. Deshalb nehmen wir diese Anpassung vor. Wir sind übrigens überhaupt nicht stolz darauf. Aber wir glauben, dass es das Beste für das Unternehmen ist, wenn wir konkrete Regeln einführen. Aber wir sind nicht stolz darauf, zu sagen, dass der Weg der kompletten Freiheit bei uns nicht funktioniert hat.