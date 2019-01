Bahn-Managerin nimmt Auszeit „Dann ist man drin und läuft und läuft“

Sie haben die jüngere Generation erwähnt, die heute eine andere Arbeitswelt vorfindet, aber auch mehr von ihren Arbeitgebern fordert. Hat Sie das angeregt, sich jetzt eben auch das zu nehmen, was Sie gerade brauchen?

Zunächst: Verantwortung muss man schon übernehmen und Erfolg ist nicht gottgegeben. Er erfordert die Extrameile und der Weg tut manchmal weh. Das ist so. Aber, wenn ich mir die neue Arbeitswelt so anschaue, dann ist viel Wahres in Konzepten wie Work-Life-Balance und ähnlichem. Ich glaube an ein gesundes Maß von Arbeit und Leben und das muss möglich sein. Unternehmen haben es übertrieben. Wenn ich an Dinge wie Anwesenheitspflicht denke – wer am längsten im Büro sitzt, ist vermeintlich der Beste – da geht es nicht um Qualität der Arbeit. Die Generation Y lässt das gar nicht mehr zu. Mit denen müssen Arbeitgeber anders agieren. Das betrifft auch die herkömmliche Vorstellung von Loyalität dem Unternehmen gegenüber. Die junge Generation sagt: Okay, ich tue etwas für Dich, aber was gibst Du mir dafür? Das finde ich eine gesunde Einstellung. Beide Seiten müssen sich anstrengen, damit die Balance stimmt. Auch, die Stelle zu wechseln und auszuprobieren, was zu einem passt, ist gesund. Der Perspektivwechsel lässt Leute wachsen, dadurch werden sie erst groß und stärker. Beim Thema Familie hat sich viel getan. Ich habe das noch anders erlebt, auch wenn es meine freie Entscheidung war, keine Kinder zu bekommen. Wir sind aber noch nicht da, wo wir sein sollten: Väter müssen selbstverständlich Elternzeit machen können – und nicht mit dem Ende ihrer Karriere bestraft werden, weil die Chefs denken: Was ist denn das für ein Mann? Was für ein Achtzigerjahre-Gedanke!