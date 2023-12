Beförderung ablehnen „Es ist durchaus in Ordnung, auf Zeit zu spielen“

Was, wenn die Firma wirklich in Gefahr ist, weil eine wichtige Stelle nicht besetzt werden kann?

Hier würde ich ein Stück weit in die Verhandlung gehen. Lassen Sie Ihre Führungskraft nicht im Regen stehen, sondern übernehmen Sie Verantwortung: „Ich weiß um Ihre Not, hier sind erste Ideen für eine Lösung.“ Machen Sie sich im Team Gedanken: Wer kann was übernehmen, wie lässt sich die Notlage überbrücken? Sie können auch anbieten, den Posten kommissarisch zu übernehmen. Aber Vorsicht: Manchmal werden Fakten geschaffen - und man kommt aus der Rolle nicht wieder raus.