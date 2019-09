Begeisterung für den Job Alte Tugenden schlagen New Leadership

Nicht der viel gehypte New Leadership-Style, die Führungskraft als „Facilitator“ (Ermöglicher) und Coach für das Team ist also gefragt, sondern vielmehr eine klare und glaubhaft vorgelebte Führung: „Viel wichtiger als reflexartig modischen Buzzwords zu folgen, ist es, sich in den Unternehmen wieder mit dem zu beschäftigen, was echte Führung ausmacht. Vielerorts herrscht ja mittlerweile der Mythos: Alles kann selbst entschieden werden – ohne Verantwortung für die Konsequenzen tragen zu wollen“, so Köhler. Dabei werde die Begeisterung als wichtiger Wettbewerbsfaktor unterschätzt: Es ginge längst nicht mehr nur darum, die Besten zu bekommen, sondern darum, sie auch zu halten.



Zwar liegt die durchschnittliche Mitarbeiterbegeisterung in Deutschland auf einer Skala von 1 bis 10 laut Studie bei 64 Prozent, dennoch suchen 9 Prozent aktiv einen neuen Arbeitsplatz, immerhin gut ein Drittel wäre einem Wechsel durchaus nicht abgeneigt. Und die Konkurrenz wirbt in Zeiten rückläufiger Geburtenjahrgänge und sich verstärkenden Fachkräftemangels mehr denn je ab.