Bernhard Paul „Im Internat organisierte ich Vorstellungen. Die Nonnen fielen in Ohnmacht“

Die Artisten mit ihren glitzernden Kostümen waren für mich wie von einem anderen Stern. Sie waren geschminkt. So etwas kannte ich nicht einmal von meiner Mutter. Und in dem Moment, als der Clown Fredi Codrelli auftrat, wusste ich: Das will ich auch mal machen. Er sang und machte ein Krokodil nach, das in der blauen Donau schwimmt und so lange Haxen hat wie ein Besenstiel. Dann trat ein Polizist auf, der ihm das Musizieren verbieten wollte. Doch der Clown spielte einfach auf der anderen Seite der Manege weiter. Das Publikum hat gelacht. Ich habe es so genossen – und mir die Nummer in den folgenden Tagen wieder und wieder angeschaut.