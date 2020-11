Best of Consulting Runter mit den Kosten

Erstens: Weil sich Führungskräfte und Disponenten zu wenig austauschen, kommen unrealistische Budgets zustande. Zweitens: Die Disponenten können oft nirgends im System einsehen, wie hoch die Gesamtkosten sind, die durch bestimmte Anschaffungen verursacht werden. „Ohne die richtige Technologie ist es nicht möglich, eine kostenbewusste Entscheidung zu treffen“, sagt Kirchhof. So würden zu viele Entscheidungen auf Erfahrungswerten oder dem Bauchgefühl beruhen. Und drittens: Es fehlt in der Branche an Systemen, die die Mitarbeiter im operativen Geschäft unterstützen. Ein Material, das heute stark gefragt ist, kann schon morgen durch ein anderes ersetzt werden. Auch das fertige Produkt ist mal mehr, mal weniger gefragt. Die Konsequenz: Die einzelnen Materialien müssen laufend kontrolliert, die Einstellungen in der Disposition angepasst werden. „Nun ist es aber unrealistisch, dass ein Mensch jeden Tag mehrere Tausend Materialien überwacht“, stellt Kirchhof klar. Er muss Prioritäten setzen. Und das bedeutet: „Er muss auf die dringlichsten Materialposten hingewiesen werden, um dann möglichst schnell reagieren zu können.“