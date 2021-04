Best of Legal Die innovativsten Kanzleien des Landes

Bei welcher Kanzlei haben Frauen die besten Karrierechancen? Wer begleitet die spektakulärsten Deals? Und wer hat die besten Ideen für neue Geschäftsmodelle? Um all diese Frage zu beantworten, hat die WirtschaftsWoche den Wettbewerb „Best of Legal“ ins Leben gerufen – dessen Sieger am 23. April in einer großen Preisverleihung geehrt werden.