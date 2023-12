Best of Professional Night Ausgezeichnet beraten: Die Gewinner 2023 bei Best of Consulting und Best of Legal

Im Düsseldorfer Hotel Kö59 trafen sich am Donnerstagabend Hunderte Unternehmensberater und Anwälte, die sich für das Finale der Preise Best of Consulting und Best of Legal qualifiziert hatten. Die WirtschaftsWoche vergibt diese mit ihren Partnern in insgesamt 36 Kategorien. An diesem Abend wurden herausragende Projekte und Persönlichkeiten gewürdigt.