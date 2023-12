Best of Professional Night Ausgezeichnet beraten: Die Gewinner 2023 bei Best of Consulting und Best of Legal

Nach der Verleihung der Best of Legal-Trophäen ging es weiter mit der großen Best of Consulting-Gala. Bereits seit 2009 vergibt die WirtschaftsWoche diesen in der Branche äußert begehrten Preis an herausragende Beratungsprojekte. Partner dieses Wettbewerbs sind der Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen sowie der Verband für Inhouse-Beratungen AIMC.