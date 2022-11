Best of Professional Night: Die Gala der Besten

Diesen Abend werden die Gewinner so schnell sicherlich nicht vergessen. Zum ersten Mal lud die WirtschaftsWoche gemeinsam mit ihren Partnern zur Best of Professional Night ins Hotel Kö59 in Düsseldorf ein. Knapp 350 Gäste aus der ganzen Republik folgten der Einladung, um ihre Auszeichnungen entgegenzunehmen und zu erfahren, welche Projekte in ihrer Branche gerade das Non-Plus-Ultra sind.