Beste Personalberater 2021 Ranking: Die besten Headhunter Deutschlands

Noch vor zwei Jahren hätte der Kandidat sofort zugegriffen. Da ist sich Angela Westdorf, Headhunterin bei Signium, sicher. Sie wollte den jungen Manager für eine Führungsposition in einem Pharmaunternehmen in der Nähe von Hannover gewinnen. Er hätte dort den Zugang zu neuen Märkten ebnen sollen. Zehn Mitarbeiter wären in seinem Team gewesen, eine echte Karrierechance für den 33-Jährigen. Doch der Mann sagte ab. Einen Wechsel konnte er sich zwar vorstellen, doch eine Bedingung war dabei unverhandelbar: Er wolle an seinem bisherigen Wohnort in Bayern bleiben, zu verwurzelt sei er da, zu gern arbeite er aus dem Homeoffice.