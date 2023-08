Betriebsfeste Bei Tätlichkeiten ist Schluss

Müssen Arbeitnehmer die Einladungen zu Betriebsfeiern überhaupt annehmen und auch dann erscheinen, wenn sie dazu wenig Lust haben?

Gesetzlich geregelt ist die Frage einer Anwesenheitspflicht bei Betriebsfesten nicht. Findet eine solche Feier während der Arbeitszeit statt, muss Mitarbeiter auch nicht daran teilnehmen. In dem Fall allerdings muss er in dieser Zeit seine gewöhnliche Arbeit verrichten.



