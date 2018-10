Betrüger zielen auf Mittelständler So holen Cheftrick-Opfer ihr Geld zurück

Wie kann man das Geld wiederbekommen?

Entscheidend ist, dass der Transfer des Geldes vom Konto des Betrügers auf weitere Konten verhindert wird. Häufig führt der Weg des Geldes von Deutschland nach London und von dort weiter in osteuropäische Länder oder nach Hongkong und China. Am besten wird das gestohlene Geld schon am Ort der ersten Überweisung eingefroren. Dazu weise ich sämtliche Banken per Unterlassungserklärung auf den Betrug hin und mache deutlich, dass sie im Fall einer weiteren Überweisung des Geldes schadenersatzpflichtig werden.



Was kostet so eine Rückholung?

Das kommt darauf an, wie schnell der Unternehmer reagiert. Wenn das Geld noch am Ort der ersten Überweisung eingefroren werden kann, halten sich die Kosten in Grenzen. Wenn das Geld schon in China oder Osteuropa ist, müssen auch Anwälte vor Ort zugezogen werden. Die Stundensätze von Anwälten in Hongkong sind aber hoch. Deshalb zahlt sich das meist nur bei höheren Summen aus.