Beziehungsprobleme Wenn die Firma die Therapie gegen Liebeskummer zahlt

Haben Sie ein Beispiel?

Da ist zum Beispiel der Fall einer sehr erfolgreichen Wirtschaftsjuristin, die auch wegen einer Trennung zu mir kam. Mit der arbeite ich jetzt an ganz anderen Themen. Ihre Beziehungen sind immer wieder sehr destruktiv verlaufen – das wollte sie verändern. Im Laufe des Coachings ist deutlich geworden, dass sie beziehungsvermeidend ist. Sie hat sich unbewusst immer wieder Männer gesucht, die räumlich weit weg waren. Sie hat also gerne Fernbeziehungen geführt. Auf Grund ihrer Biografie hat sie es, natürlich unbewusst, immer vermieden, mit Männern wirklich nah zusammen zu kommen – räumlich und mental. Diese Klientin hat Angst vor Nähe und braucht viel Autonomie. Sie benötigt immer einen Sicherheitsabstand zu ihren Partnern; eine Wochenendbeziehung ist dafür natürlich perfekt. Das war für sie eine bahnbrechende Erkenntnis. Wir arbeiten zurzeit daran, warum das so ist und was bei ihr passieren muss, damit sie endlich einen Partner finden kann, mit dem sie gut und erfüllend zusammenleben kann. Oder die jüngere Frau, die auch wegen Liebeskummer kam. Oft schauen wir übrigens in der Arbeit auf die frühe Kindheit. Bei ihr spielt der Vater eine große Rolle, der einen extrem hohen Leistungsanspruch an sie hat. Sie hat einen Glaubenssatz, der sie ihr ganzes Leben schon begleitet: Scheitern ist keine Option. Sie hat in der Folge immer an allem festgehalten, vor allem an den Dingen, die ihr nicht guttun. Sie hat sehr viel Kraft in destruktive Liebesbeziehungen gesteckt und ist in Jobs geblieben, die sie komplett überfordert und ausgesaugt haben. Sie konnte einfach nicht aufgeben. Im Coaching hat sie viel für sich herausgearbeitet und verstanden, warum sie so ist wie sie ist. Sie hat mittlerweile einen Job angenommen, der weniger fordernd ist. Jetzt hat sie Freiräume für eine Work-Life-Balance. Und auch das Thema Beziehungen geht sie anders an. Das ist übrigens das Faszinierende am systemischen Coaching. Ein Rädchen wird in Bewegung gesetzt und das ganze System verändert sich auf einmal – das finde ich immer wieder faszinierend.