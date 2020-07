Bill Gates Vom schüchternen Nerd zum Weltverbesserer

Keine Frage, Gates ist an und mit der selbst gewählten Aufgabe gereift, hat in unzähligen Meetings und bei zahllosen Auftritten in den vergangenen Jahrzehnten an Sicherheit gewonnen. Professionelle Coachings hätten ihren Teil dazu beigetragen, erzählen ehemalige enge Mitarbeiter. Aber den wohl größten Anteil an der heutigen Lockerheit und an seiner Schlagfertigkeit und Selbstironie, die er zumindest in kleinem Kreis zeigt, hat wohl Gates‘ Ehefrau Melinda. Die einstige Projektmanagerin bei Microsoft, Programmiererin wie Bill, habe auf ihren Mann über die Jahre wie eine Art Entspannungsdroge gewirkt, heißt es aus dem Umfeld der beiden.